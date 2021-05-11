Куман отреагировал на недовольство «Реала» судейством в матче с «Севильей»
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман отреагировал на недовольство «Реала» судейством в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Севильей», который завершился со счётом 2:2. После матча наставник «Королевского клуба» Зинедин Зидан раскритиковал работу арбитров.
«Если кому-то лучше не говорить о судействе, так это мне. Я уже сказал то, что думаю, моё мнение не изменилось. Если в «Реале» считают, что им был нанесён ущерб, это их проблемы. Единственное я могу сказать, как тренер, что сейчас вы вообще не знаете, что считается игрой рукой», — приводит слова Кумана Marca.
За три тура до конца сезона сразу четыре клуба чемпионата Испании претендуют на золото – «Атлетико» (77), «Реал» (75), «Барселона» (75) и «Севилья» (71).
Зидан вышел на поле к арбитру после матча с «Севильей»
Рекомендуем вам
- 11 мая 2021
-
02:25
-
01:21
-
00:59
-
00:57
-
00:50
-
00:48
-
00:38
-
00:25
-
00:17
-
00:16
-
00:06
- 10 мая 2021
-
23:59
-
23:57
-
23:52
-
23:52
-
23:51
-
23:24
-
23:21
-
23:19
-
23:10
-
23:09
-
23:05
-
23:02
-
22:57
-
22:56
-
22:54
-
22:44
-
22:43
-
22:43
-
22:36
-
22:33
-
22:28
-
22:19
-
22:15
-
22:08
Партнерский контент
Рекомендуем вам