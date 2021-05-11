Куман отреагировал на недовольство «Реала» судейством в матче с «Севильей»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман отреагировал на недовольство «Реала» судейством в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Севильей», который завершился со счётом 2:2. После матча наставник «Королевского клуба» Зинедин Зидан раскритиковал работу арбитров.

«Если кому-то лучше не говорить о судействе, так это мне. Я уже сказал то, что думаю, моё мнение не изменилось. Если в «Реале» считают, что им был нанесён ущерб, это их проблемы. Единственное я могу сказать, как тренер, что сейчас вы вообще не знаете, что считается игрой рукой», — приводит слова Кумана Marca.

За три тура до конца сезона сразу четыре клуба чемпионата Испании претендуют на золото – «Атлетико» (77), «Реал» (75), «Барселона» (75) и «Севилья» (71).