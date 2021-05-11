Червиченко: кажется, за «Спартак» играл и Могилевец. Что за футболисты у нас такие?

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о победе красно-белых в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:1).
«Мне кажется, сегодня за «Спартак» играл и Могилевец. Не понимаю, как игрок РПЛ три раза может не покатить мяч выбегающему партнёру в атаку. Что за игроки у нас такие?
«Химки» показали, что никакого отношения к фарм-клубу не имеют. Они боевито и с огромной злостью играли как с «Зенитом», так и со «Спартаком». Но я не исключаю, что была какая-то дополнительная мотивация, что, в принципе, нормально. Также допускаю, что такая мотивация может быть и у «Ахмата». Что-то мне подсказывает, что не всё хорошо и гладко будет у «Спартака» в последнем матче. В понедельник после 70-й минуты показалось, что «Химки» даже в меньшинстве могут победить — если бы некоторые игроки могли профессионально выполнить передачи и качественно отыграть. Были моменты, когда у ворот «Спартака» возникала угроза, причём более явная, чем навал красно-белых», — написал Червиченко в своей колонке для «Чемпионата».
- 11 мая 2021
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