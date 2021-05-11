Аршавин: «Зенит» категорически против Суперлиги

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что в петербургском клубе не поддерживают идею Европейской Суперлиги.
«Зенит» категорически против Суперлиги, высказывания всего нашего футбольного бомонда были такими. Почему это плохая идея? Футбол выигрывает от того, что все игроки и клубы подчинены двум органам: ФИФА и УЕФА. Всё очень четко, один календарь, структура. С такой же проблемой столкнулся баскетбол.
Я думаю, что футбол так или иначе придёт к подобной системе, но она должна быть подчинена или УЕФА, или ФИФА. Решение больших клубов было основано на желании больше зарабатывать, финансовые интересы пересеклись со спортом, и я, конечно, рад, что спорт выиграл в этом поединке. Но раз запрос пошёл — это сигнал о том, что что-то надо менять», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».
- 11 мая 2021
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