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Ван де Бек, Траоре и Эланга — в старте «МЮ» на матч с «Лестером»

Ван де Бек, Траоре и Эланга — в старте «МЮ» на матч с «Лестером»
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити» на матч 36-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Теллес, Туанзебе, Беий, Уильямс, Матич, Мата, ван де Бек, Эланга, Гринвуд, Траоре.

Запасные: Хендерсон, Линделёф, Шоу, Ван-Биссака, Бруну Фернандеш, Мактоминай, Погба, Рашфорд, Кавани.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Кастань, Сёюнджю, Фофана, Олбрайтон, Томас, Тилеманс, Перес, Ндиди, Варди, Ихеаначо.

Запасные: Уорд, Амарти, Фукс, Рикардо, Чодури, Прает, Олбрайтон, Менди, Масванхисе, Мэддисон.

Уле-Гуннар Сульшер сделал 10 замен в стартовом составе по сравнению с предыдущим матчем. В основе из тех, кто начинал матч 35-го тура АПЛ с «Астон Виллой», вышел лишь Мэйсон Гринвуд.

«Манчестер Юнайтед», набрав 70 очков в 34 турах, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая лишь «Манчестер Сити» (80). «Лестер» (63) располагается на четвёртой строчке, опережая ближайшего преследователя, «Вест Хэм Юнайтед», на пять очков. Третье место занимает «Челси» (64).

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