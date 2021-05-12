Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Монпелье» — «ПСЖ». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Алекс Фергюсон: мне девять месяцев не разрешали выпить бокал вина, это было тяжело

Алекс Фергюсон: мне девять месяцев не разрешали выпить бокал вина, это было тяжело
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал, как проходил процесс его восстановления после операции. В 2018 году у легендарного специалиста случилось кровоизлияние в мозг и он был срочно прооперирован.

«Мне девять месяцев не разрешали выпить бокал вина. Это было тяжело. Но после восстановления я выпил хорошего вина, не беспокойтесь.

В ходе реабилитации я не мог управлять автомобилем. И даже когда мне разрешили водить машину, не мог выезжать на трассу или ездить по вечерам. Почти три года жил с различными ограничениями. Но я был на правильном пути», — приводит слова Фергюсона The Guardian.

Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» на протяжении 26 лет и покинул пост главного тренера в 2013 году.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити»

«О таком меня не предупреждали». Алекс Фергюсон рассказал о последствиях операции на мозге
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021