Алекс Фергюсон: мне девять месяцев не разрешали выпить бокал вина, это было тяжело

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал, как проходил процесс его восстановления после операции. В 2018 году у легендарного специалиста случилось кровоизлияние в мозг и он был срочно прооперирован.
«Мне девять месяцев не разрешали выпить бокал вина. Это было тяжело. Но после восстановления я выпил хорошего вина, не беспокойтесь.
В ходе реабилитации я не мог управлять автомобилем. И даже когда мне разрешили водить машину, не мог выезжать на трассу или ездить по вечерам. Почти три года жил с различными ограничениями. Но я был на правильном пути», — приводит слова Фергюсона The Guardian.
Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» на протяжении 26 лет и покинул пост главного тренера в 2013 году.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити»
- 12 мая 2021
-
13:50
-
13:34
-
13:30
-
13:25
-
13:24
-
13:17
-
13:00
-
12:59
-
12:56
-
12:46
-
12:30
-
12:29
-
12:25
-
12:23
-
11:57
-
11:44
-
11:35
-
11:18
-
11:17
-
11:10
-
10:52
-
10:50
-
10:30
-
10:28
-
10:22
-
10:17
-
09:57
-
09:53
-
09:39
-
09:38
-
09:32
-
09:24
-
09:00
-
08:30
-
07:21