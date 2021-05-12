Алекс Фергюсон: мне девять месяцев не разрешали выпить бокал вина, это было тяжело

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал, как проходил процесс его восстановления после операции. В 2018 году у легендарного специалиста случилось кровоизлияние в мозг и он был срочно прооперирован.

«Мне девять месяцев не разрешали выпить бокал вина. Это было тяжело. Но после восстановления я выпил хорошего вина, не беспокойтесь.

В ходе реабилитации я не мог управлять автомобилем. И даже когда мне разрешили водить машину, не мог выезжать на трассу или ездить по вечерам. Почти три года жил с различными ограничениями. Но я был на правильном пути», — приводит слова Фергюсона The Guardian.

Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» на протяжении 26 лет и покинул пост главного тренера в 2013 году.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити»