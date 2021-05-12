Наумов: отказ от борьбы за второе место в РПЛ в пользу Кубка не делает чести «Локомотиву»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение, что команда сфокусировалась на победе в Кубке России, отодвинув на второй план борьбу за второе место в Российской Премьер-Лиге.



«Мне очень печально, что после поражения от «Зенита» «Локомотив» практически отказался от борьбы за второе место. Очень невзрачно играли против «Динамо», потеряли очки. Наверное, причина как раз в том, что решили побороться за Кубок России и напрямую выйти в Лигу Европы, — это не делает чести ни клубу, ни команде. Нужно бороться за трофеи и самые высокие места во всех турнирах, в которых участвуешь. Когда ты выбираешь турнир, это не приводит ни к чему хорошему. Не дай бог, «Локомотив» не выиграет сегодняшний финал. Николич приходил при предыдущем руководстве: если команда не возьмёт Кубок, то руководители, которые не принимали его на работу, поставят вопрос, нужно ли вообще было убирать Сёмина. Я думаю, Николич и его тренерский штаб прекрасно это понимают и постараются сделать всё, чтобы выиграть Кубок.



Нынешнему руководству клуба решать, давать потом Василию Кикнадзе медаль или нет. Насколько я знаю, есть ограниченное количество медалей. Если они посчитают, что это необходимо, то пожалуйста. Возможно, это важно для самого Кикнадзе, но не столь уж важно для клуба. Формировал нынешнюю команду совсем не Кикназде: 70 процентов было сформировано ещё до него, при Геркусе. Другой вопрос, что Василий работал в команде в это время и всё-таки имеет право получить медаль», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Финал Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов» пройдёт сегодня, 12 мая, в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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