Гендиректор «Крыльев Советов»: понятно, что мы андердоги, у «Локомотива» больше шансов

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал о возможном лицензировании в УЕФА в случае победы в Кубке России и попадания в Лигу Европы, а также о шансах на победу.
«Следующее лицензирование у нас может быть завтра — лицензия УЕФА. Но, чтобы на неё претендовать, нужны спортивные результаты. Сегодня вечером всё и узнаем. Наша команда находится в боевом духе. Сейчас еду, читаю прессу и понятно, что мы андердоги. Пока что мы ещё представители ФНЛ, и у «Локомотива» больше шансов. Но мы со своей стороны сделаем всё, чтобы это опровергнуть. Осталось всего лишь несколько часов», — сказал Калакуцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, финал Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» состоится сегодня, 12 мая, на стадионе «Нижний Новгород» в 20:00 мск.
- 12 мая 2021
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