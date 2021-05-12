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Защитник «Аталанты» — основной кандидат на усиление обороны «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Аталанты» — основной кандидат на усиление обороны «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски кандидата на усиление центра обороны.

По информации Sky Sports, основным кандидатом на усиление центра обороны «МЮ» является защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро. Права на него принадлежат «Ювентусу», однако бергамаски взяли аргентинца в двугодичную аренду, срок которой завершается лишь летом 2022 года. К тому же у «Аталанты» есть право первоочередного выкупа Кристиана.

Источник утверждает, что клуб из Бергамо уже этим летом планирует активировать возможность выкупа Ромеро, чтобы сразу же выгодного его перепродать. Босы «Аталанты» желают выручить с продажи 23-летнего защитника € 40 млн.

В нынешнем сезоне Серии А Кристиан Ромеро провёл 28 матчей, забил 2 гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 25 млн.

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