Агент Сафонов: Смолов посвятил гол Черчесову

Футбольный агент Алексей Сафонов пошутил о голе нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова в ворота «Крыльев Советов» в матче финала Кубка России.

«Смолов посвятил гол Черчесову», — написал агент в «твиттере».

В финальном матче Кубка России «Локомотив» встречается с «Крыльями Советов». Игра в эти минуты проходит на стадионе «Нижний Новгород». К 74-й минуте счёт 2:1 в пользу железнодорожников. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Крылья Советов».



На 48-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов», который успешно реализовал Смолов.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о выборе нападающих в расширенный список национальной команды на Евро-2020. Напомним, в список попали форварды Артём Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи») и Александр Соболев («Спартак»). Смолов попал в резервный список.