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Николич: игроки на поле решили, что пенальти будет бить Смолов

Николич: игроки на поле решили, что пенальти будет бить Смолов
Футбол / Кубок России 0

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич объяснил, почему Фёдор Смолов бил пенальти в финальном матче Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (3:1).

«Почему Смолов бил пенальти? Так решили игроки на поле.

Счастлив, что Чорлука вообще участвовал в игре. У Баринова – ничего серьёзного.

Во второй части сезона – мы самая успешная команда страны. Счастлив и горжусь этой победой. Давайте сегодня праздновать. Да и завтра тоже. Дальше – переключение на следующий матч», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

В финальном матче Кубка России «Локомотив» встречался с «Крыльями Советов». Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась победой железнодорожников со счётом 3:1.

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