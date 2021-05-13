Игроки «Интера» не согласились отказаться от зарплаты за два месяца

Футболисты миланского «Интера» не приняли предложение президента клуба Стивен Чжана отказаться от зарплаты на два месяца, сообщает La Repubblica.
По информации источника, отказ от заработной платы был добровольным. Однако из-за того, что стороны не пришли к согласию, футболисты с наибольшей суммой оклада станут первыми кандидатами на уход из команды. Suning Group, владеющая «Интером», потерпела большие убытки в период пандемии. Поэтому вопрос снижения расходов является приоритетным.
Напомним, «Интер» стал чемпионом сезона-2020/2021, завоевав 19-е скудетто в истории. «Интер» прервал гегемонию туринского «Ювентуса» на итальянской арене. «Старая синьора» завоёвывала золотые медали в девяти предыдущих сезонах. В 2011 году чемпионом Италии стал «Милан», с тех пор «Ювентус» захватил тотальное лидерство в Серии А и лишь в сезоне-2020/2021 был свергнут с трона.
- 13 мая 2021
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