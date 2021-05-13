Сотни болельщиков «МЮ» вновь протестуют перед матчем с «Ливерпулем». Видео

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» сегодня, 13 мая, должен состояться перенесённый матч 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».



Болельщики манкунианцев вновь собрались у «Олд Траффорд» и протестуют против владельцев клуба, семьи Глейзеров, сообщает «твиттер»-аккаунт AP Sports.

Видео можно увидеть на странице AP Sports в "Твиттере".

«Манчестер Юнайтед» в 35 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (57) провёл 34 встречи и занимает шестую строчку на настоящий момент.



Напомним, встреча между командами должна была состояться 2 мая, но из-за протестов болельщиков «Манчестер Юнайтед» перенесена на 13 мая.



В первом круге турнира «Ливерпуль» принимал манкунианцев на своём поле. Встреча завершилась ничьей со счётом 0:0.