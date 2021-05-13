Болельщики «МЮ» заблокировали автобус «Ливерпуля» на подъезду к стадиону. Фото

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» сегодня, 13 мая, должен состояться перенесённый матч 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».



Автобус мерсисайдцев, направлявшийся на «Олд Траффорд» на матч с «Манчестер Юнайтед», был заблокирован в переулке возле отеля, где остановилась команда.



Дорогу автобусу перекрыли несколько машин. На место происшествия, где находилось около 50 фанатов «Манчестер Юнайтед», прибыла полиция, которая расчистила дорогу.

Фотографии можно увидеть на странице utdreport в "Твиттере".

Встреча между командами должна была состояться ещё 2 мая, но из-за протестов болельщиков «Манчестер Юнайтед» перенесена на 13 мая.

«Манчестер Юнайтед» в 35 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (57) провёл 34 встречи и занимает шестую строчку на настоящий момент.