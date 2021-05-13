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«МЮ» перед матчем с «Ливерпулем» оборудовал ложи «Олд Траффорд» кроватями

«МЮ» перед матчем с «Ливерпулем» оборудовал ложи «Олд Траффорд» кроватями
Футбол / Англия 0

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» проходит перенесённый матч 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Идёт 10-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу хозяев.

Как сообщает The Athletic, футболисты манкунианцев приехали на стадион более чем за шесть часов до начала встречи. Это было сделано в целях безопасности, чтобы болельщики не смогли помешать автобусу «МЮ» попасть на стадион и матч начался вовремя. Работники стадиона оборудовали кроватями ложи «Олд Траффорд», чтобы игроки «красных дьяволов» смогли отдохнуть перед матчем с «Ливерпулем».

Обычно игроки «Манчестер Юнайтед» перед домашними матчами собираются в отеле, где проводятся командные встречи, и футболисты могут выспаться, прежде чем отправятся на «Олд Траффорд», но протесты болельщиков заставили кардинально изменить план подготовки.

«Манчестер Юнайтед» в 35 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (57) провёл 34 встречи и занимает шестую строчку на настоящий момент.

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