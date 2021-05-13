Рашфорд с передачи Кавани сократил отставание «МЮ» в матче с «Ливерпулем». Видео
В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» проходит перенесённый матч 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Идёт 72-я минута, счёт 3:2 в пользу гостей.
На 68-й минуте нападающий манкунианцев Эдинсон Кавани вертикальным пасом вывел Маркуса Рашфорда практически на тет-а-тет с вратарём красных Алисоном Бекером — Маркус вошёл в штрафную и неотразимо пробил низом в дальний угол.
Это 11-й гол 23-летнего англичанина в АПЛ сезона-2020/2021.
«Манчестер Юнайтед» в 35 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (57) провёл 34 встречи и занимает шестую строчку на настоящий момент.
В первом круге турнира команды сыграли вничью — 0:0.
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