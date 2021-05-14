«ПСЖ» представил домашнюю форму на следующий сезон

«Пари Сен-Жермен» на своём официальном сайте опубликовал фотографию нового домашнего комплекта игровой формы, в котором команда будет выходить на поле в следующем сезоне.



Основным цветом экипировки традиционно будет тёмно-синий, а вставки выполнены в красном и белом цветах. При этом на футболке отсутствует вертикальная полоса на груди. Техническим спонсором французского клуба является американская фирма Nike, а данная форма будет выпущена под брендом Jordan.

Фото: Официальный сайт ФК «ПСЖ»

За два тура до конца сезона «ПСЖ», набрав 76 очков, занимает второе место в турнирной таблице французской Лиги 1, на 3 очка отставая от «Лилля». Тройку лидеров замыкает «Монако» (74).



В нынешнем сезоне «ПСЖ» также добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл «Манчестер Сити» (1:2, 0:2), и дошёл до финала Кубка Франции, где встретится с «Монако».