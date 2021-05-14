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Рой Кин: Бруну Фернандеш проплакал полматча с «Ливерпулем»

Рой Кин: Бруну Фернандеш проплакал полматча с «Ливерпулем»
Футбол / Англия 0

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин после поражения «красных дьяволов» в матче Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:4) предположил, что команде Уле-Гуннара Сульшера нужно усиление в атаке.

«Я переживаю о ситуации в целом. В «Юнайтед» могут решить, что у них достаточно игроков в атаке на следующий сезон. Но я считаю, что им нужно сделать крупный трансфер, если они хотят вновь выигрывать титулы.

Их нынешние атакующие игроки — это и близко не то, что нужно для борьбы за трофеи. Нужна большая группа игроков. Сейчас лучший состав у «Манчестер Сити», и они сражаются за титулы.

Я покритикую Фернандеша. Половину матча с «Ливерпулем» он проплакал. После каждого стыка он катался по полю», — приводит слова Кина Sky Sports.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»:

«Фред — ленивый». Рой Кин раскритиковал игроков «МЮ» после поражения от «Ливерпуля»
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