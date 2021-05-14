Денис Соловьёв возглавил Федерацию футбола Московской области

14 мая в Москве состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция региональной федерации футбола. По её итогам председателем организации на 4-летний срок был избран Вице-президент РФС, Председатель Комитета РФС по маркетингу Денис Соловьёв.



Также делегаты проголосовали за новую редакцию Устава организации, соответствующую рекомендациям РФС, и избрали новый состав Президиума организации. В конференции приняли участие генеральный секретарь РФС Александр Алаев и министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.



«Наша главная цель – создать образцовую федерацию, чтобы потом распространить её положительный опыт на все остальные. Мы решили, что Федерация футбола Московской области подходит для этого лучше всего. Без региональных федераций все планы по развитию, которые обозначил Российский футбольный союз, реализовать невозможно. Сильные региональные федерации – это наш приоритет», — цитирует Алаева пресс-служба РФС.

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