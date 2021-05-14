Защитник «Ростова» Козлов: хочется закончить сезон на мажорной ноте. Понятно, он не удался

Защитник «Ростова» Алексей Козлов поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».



«Матч против «Краснодара» может стать 50-м за «Ростов». Особо не слежу за такой статистикой. На самом деле, в «Ростове» были хорошие сезоны, эти два года пролетели быстро, можно сказать незаметно. Мне здесь всё очень нравится.



Конечно, учитывая что это последняя игра и «южное дерби», очень хочется закончить сезон на мажорной ноте. Понятно, он не удался. Ожидания болельщиков и наши собственные не совсем оправдались. Хотелось побороться за что-то большее. Любой матч нужно выигрывать, тем более всегда приятно добывать победу над таким соперником как «Краснодар». В эти прекрасные солнечные южные дни болельщики с удовольствием придут на стадион. Кстати, слышал, что уже достаточно много продано билетов. Будем стараться порадовать болельщиков своей игрой и результатом.



Сезон настолько растянулся, что не помню, когда он начался. Трудно выделить что-то отдельное. В принципе, до зимней паузы многое получалось. После неё понравился матч против «Зенита». Он получился достаточно эмоциональным», — цитирует Козлова пресс-служба «Ростова».

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