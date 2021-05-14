Клопп: мои команды часто находятся в роли преследователя, так что я в обычной ситуации

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о концовке чемпионата Англии и шансах команды попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.



«Большую часть времени моей карьеры я был в роли преследователя, поэтому я привык к этому. Со мной нечасто случалось, что команды, которые я тренирую, отрывались от соперников, так что в настоящий момент я в обыденной ситуации.



При этом я не могу припомнить сезонов, когда в концовке мы бы ни за что не боролись. Сейчас ситуация повторяется, и это захватывающе.



Победа над «Манчестер Юнайтед» нам была очень нужна, чтобы команда получила позитивный заряд. После выматывающего сезона играть через каждые два тяжело, но мы стараемся», — цитирует Клоппа Sky Sports.



Вчера, 13 мая, «Ливерпуль» в рамках перенесённого матча 34-го тура английской Премьер-лиги оказался сильнее «Манчестер Юнайтед», обыграв их в гостях со счётом 4:2. Команда Юргена Клоппа после 35 сыгранных встреч набрала 60 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Клопп ответил на вопрос о конфликте с Мане. После матча форвард не пожал руку тренеру