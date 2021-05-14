Грэм Поттер: нынешнее положение «Вест Хэма» — заслуга Дэвида Мойеса

Главный тренер «Брайтон энд Хоув Альбион» Грэм Поттер поделился мнением от предстоящего матча 36-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед».



«Дэвид Мойес пришёл в „Вест Хэм“, спас команду от вылета в прошлом году, стабилизировал их игру и превратил талантливых игроков в настоящую команду. Их результаты значительно улучшились, и они проводят фантастический сезон.



Наши команды трудно сравнивать, потому что уровень инвестиций, которые сделал „Вест Хэм“, значительно больше, чем то, чем располагаем мы. Но в то же время их нынешнее положение — это полная заслуга Дэвида Мойеса, его игроков и персонала команды, потому что они действительно оживили клуб. Теперь „молотобойцы“ — это команда, которая играет друг за друга, и они представляют грозную силу в английской Премьер-лиге», — цитирует Поттера Sky Sports.



«Брайтон» в 35 матчах набрал 37 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. «Вест Хэм Юнайтед» (58) — на 6-м месте.



Матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Хэм Юнайтед» состоится в субботу, 15 мая. Начало — в 22:00 мск.

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