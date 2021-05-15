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Лукаку: в «Интере» очень много игроков, готовых к войне. Команда едина и сплочена

Лукаку: в «Интере» очень много игроков, готовых к войне. Команда едина и сплочена
Футбол / Италия 0

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку рассказал о команде и пути к чемпионству.

«Мы показали, что мы сильнее всех. «Интер» изменил стиль игры и стал более компактным. Даже когда играли Санчес и Мартинес, то я был спокоен. Команда едина и сплочена.

После победы над «Аталантой» (в матче 26-го тура со счётом 1:0. – прим. «Чемпионата») я подумал, что мы действительно готовы забрать титул.

Когда я впервые увидел Лаутаро, то с ним был его отец, которому я сказал, что мы выиграем несколько трофеев вместе. Мы работаем для команды, и, если я понимаю, что он в лучшей позиции, то я всегда отдам пас.

Каждому клубу нужны игроки, готовых к войне, а у нас их очень много», — приводит слова Лукаку Football Italia со ссылкой на DAZN.

Напомним, «Интер» стал чемпионом Италии сезона-2020/2021, завоевав 19-е «скудетто» в истории клуба.

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