Джейми Варди рассказал о настрое «Лестера» перед финалом Кубка Англии с «Челси»

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди поделился ожиданиями от финального матча Кубка Англии с «Челси», а также поделился мнением о будущем.



«Если мы выиграем, можно будет поставить последнюю галочку. Мы полны решимости одолеть соперника. То, что мы дошли до финала, доказывает, что имея шансы и усердно работая, можно добиться действительно многого. Когда я заключил контракт с „Лестером“, я и представить себе не мог того, что произойдёт.



Я живу настоящим. В будущем может произойти всякое. Например, мои ноги могут не позволить мне продолжать играть в какой-то момент. Это будет решение моего организма, не моё. Думаю, победа в АПЛ немного отбросила нас назад, потому что мы не были к ней готовы. Нынешний стабильный прогресс команды — это то, что должно быть», — приводит слова Варди The Telegraph.

Матч «Челси» — «Лестер Сити» состоится сегодня, 15 мая, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало встречи — в 19:15 мск.