Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Гамбург» летом, сообщает Bild. По информации источника, специалист входит в список кандидатов на этот пост, но руководство клуба и наставник могут не сойтись в финансовом плане.



10 мая главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско попрощался с болельщиками после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:1), который проходил на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Это был последний домашний матч немецкого специалиста во главе красно-белых.



Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года. Действующее соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2021 года.

«Как же мы будем скучать по этим эмоциям!» «Спартак» разместил видео яркой реакции Тедеско