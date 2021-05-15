Борис Игнатьев: «Спартак» не упустит второе место в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал борьбу за второе место в Российской Премьер-Лиге.



«Здесь шансов больше у «Спартака». Его устраивает и ничья. Эту задачу команде будет несложно решить, учитывая уровень мотивации и отношение к процессу. Но, как бы там ни было, «Ахмат» дома захочет хорошо попрощаться со своими болельщиками, но ему не хватит внутренней готовности биться за очки и мотивационного момента, такого, как у гостей. У команды Тедеско выше уровень игроков, и поэтому, думаю, «Спартак» не упустит второго места.



У «Спартака» есть готовность играть на результат, но ты всё равно держишь в уме запас, который даёт тебе возможность сыграть вничью. Когда надо выигрывать, это не всегда приводит к положительному результату, потому что заставляет спешить, делать невынужденные ошибки. А здесь будет больше рассудительности.



При том подборе игроков, которые там есть, за исключением футболистов обороны, где есть о чём говорить, это неудивительно. Тедеско разжёг костёр в футболистах. Они были даже чрезмерно эмоциональны. Ребята выходили на поле с большим желанием. Иногда это мешало с точки зрения качества», — цитирует Игнатьева «Советский спорт».

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