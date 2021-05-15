Борис Игнатьев: «Спартак» не упустит второе место в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал борьбу за второе место в Российской Премьер-Лиге.
«Здесь шансов больше у «Спартака». Его устраивает и ничья. Эту задачу команде будет несложно решить, учитывая уровень мотивации и отношение к процессу. Но, как бы там ни было, «Ахмат» дома захочет хорошо попрощаться со своими болельщиками, но ему не хватит внутренней готовности биться за очки и мотивационного момента, такого, как у гостей. У команды Тедеско выше уровень игроков, и поэтому, думаю, «Спартак» не упустит второго места.
У «Спартака» есть готовность играть на результат, но ты всё равно держишь в уме запас, который даёт тебе возможность сыграть вничью. Когда надо выигрывать, это не всегда приводит к положительному результату, потому что заставляет спешить, делать невынужденные ошибки. А здесь будет больше рассудительности.
При том подборе игроков, которые там есть, за исключением футболистов обороны, где есть о чём говорить, это неудивительно. Тедеско разжёг костёр в футболистах. Они были даже чрезмерно эмоциональны. Ребята выходили на поле с большим желанием. Иногда это мешало с точки зрения качества», — цитирует Игнатьева «Советский спорт».
- 15 мая 2021
-
17:39
-
17:34
-
17:21
-
17:16
-
17:13
-
17:11
-
16:49
-
16:46
-
16:39
-
16:14
-
16:10
-
16:08
-
15:42
-
15:41
-
15:38
-
15:37
-
15:35
-
15:31
-
15:18
-
15:06
-
15:03
-
15:02
-
14:55
-
14:53
-
14:52
-
14:44
-
14:43
-
14:33
-
14:26
-
13:55
-
13:45
-
13:40
-
13:32
-
13:18
-
13:03