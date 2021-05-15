Левандовски повторил «вечный» рекорд Герда Мюллера

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил гол в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги с «Фрайбургом» (1:1, первый тайм). Польский форвард повторил «вечный» рекорд бывшего нападающего «Баварии» Герда Мюллера.
Сейчас на счету польского форварда 40 голов в 28 матчах. Чаще в чемпионате Германии за один чемпионат отличался только Герд Мюллер.
В сезоне-1972/1973 немец забил 36 голов, в 69/70 – 38, а рекорд он установил в чемпионате 1971/1972, когда отметился 40 мячами. На то, чтобы побить рекорд Мюллера, у Левандовски есть ещё один тур, если Роберт больше не забьёт «Фрайбургу».
В матче 32-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» обыграла «РБ Лейпциг» со счётом 3:2. Благодаря этой победе мюнхенская «Бавария» досрочно завоевала чемпионство.
- 15 мая 2021
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