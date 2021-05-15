Гендиректор «Крыльев Советов» рассказал о будущем лучшего бомбардира клуба Сергеева

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий подвёл итоги сезона и рассказал о будущем лучшего бомбардира клуба Ивана Сергеева.
«Получится ли сохранить эту команду? Мы сейчас находимся в процессе обсуждения. Уже успели обсудить некоторые моменты с нашим спортивным блоком. Думаю, вся следующая неделя уйдёт на анализ ситуации. Понятно, что под РПЛ необходимо усиление, но у нас есть определённые экономические реалии и нам нужно в них вписываться.
Что касается Сергеева, мы со своей стороны сделали предложение, но от представителей Ивана пока не было ответа. Надеюсь, на следующей неделе будут какие-то новости.
Сезон для «Крыльев Советов» получился длинным и сложным. Мы сыграли 49 матчей (42 матча в ФНЛ и семь матчей в Кубке), да и много чего произошло за этот год. Начало сезона получилось непростым, но закончили на мажорной ноте. Многие спрашивают о рекордах, но я хотел бы отметить другое — мы вернулись в РПЛ! Для всего коллектива это было очень важно. Приятно забивать много мячей, набирать много очков и бить рекорды, но хочется играть на другом уровне и уже там добиваться положительных результатов. «Крылья» этого заслуживают и доказали это своими результатами. Сезон завершён, и я хотел бы поздравить всех болельщиков, тренерский штаб и команду с таким результатом. Это наша общая победа!» — сказал Калакуцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 15 мая 2021
-
20:37
-
20:35
-
20:24
-
20:19
-
20:13
-
19:57
-
19:47
-
19:43
-
19:31
-
19:28
-
19:19
-
19:14
-
19:01
-
19:01
-
18:41
-
18:28
-
18:24
-
18:03
-
17:58
-
17:57
-
17:39
-
17:34
-
17:21
-
17:16
-
17:13
-
17:11
-
16:49
-
16:46
-
16:39
-
16:14
-
16:10
-
16:08
-
15:42
-
15:41
-
15:38