Гендиректор «Крыльев Советов» рассказал о будущем лучшего бомбардира клуба Сергеева

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий подвёл итоги сезона и рассказал о будущем лучшего бомбардира клуба Ивана Сергеева.

«Получится ли сохранить эту команду? Мы сейчас находимся в процессе обсуждения. Уже успели обсудить некоторые моменты с нашим спортивным блоком. Думаю, вся следующая неделя уйдёт на анализ ситуации. Понятно, что под РПЛ необходимо усиление, но у нас есть определённые экономические реалии и нам нужно в них вписываться.



Что касается Сергеева, мы со своей стороны сделали предложение, но от представителей Ивана пока не было ответа. Надеюсь, на следующей неделе будут какие-то новости.

Сезон для «Крыльев Советов» получился длинным и сложным. Мы сыграли 49 матчей (42 матча в ФНЛ и семь матчей в Кубке), да и много чего произошло за этот год. Начало сезона получилось непростым, но закончили на мажорной ноте. Многие спрашивают о рекордах, но я хотел бы отметить другое — мы вернулись в РПЛ! Для всего коллектива это было очень важно. Приятно забивать много мячей, набирать много очков и бить рекорды, но хочется играть на другом уровне и уже там добиваться положительных результатов. «Крылья» этого заслуживают и доказали это своими результатами. Сезон завершён, и я хотел бы поздравить всех болельщиков, тренерский штаб и команду с таким результатом. Это наша общая победа!» — сказал Калакуцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.