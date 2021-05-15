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«Брайтон» — «Вест Хэм Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 36-го тура АПЛ

«Брайтон» — «Вест Хэм Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 36-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы «Брайтона» и «Вест Хэм Юнайтед» на матч 36-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтоне. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Брайтон»: Санчес, Альсате, Уайт, Уэбстер, Берн, Джаханбахш, Гросс, Биссума, Модер, Троссард, Уэлбек.

Запасные: Стил, Кайседо, Андоне, Зекири, Карбовник, Конноли, Лаллана, Макаллистер, Тоу.

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабьянски, Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессуэлл, Соучек, Райс, Боуэн, Лингард, Форналс, Антонио.

Запасные: Рэндолф, Бальбуэна, Бенрахма, Джонсон, Диоп, Нобл, Одубеко, Фредерикс, Ярмоленко.

После 35 туров «Брайтон» (37) находится на 17-м месте, «Вест Хэм» (58) – на шестой строчке.

Матч первого круга «Вест Хэм Юнайтед» — «Брайтон» прошёл в декабре 2020 года на Олимпийском стадионе в Лондоне и завершился ничьей со счётом 2:2.

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