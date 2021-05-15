«Брайтон» — «Вест Хэм Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 36-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Брайтона» и «Вест Хэм Юнайтед» на матч 36-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтоне. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Брайтон»: Санчес, Альсате, Уайт, Уэбстер, Берн, Джаханбахш, Гросс, Биссума, Модер, Троссард, Уэлбек.
Запасные: Стил, Кайседо, Андоне, Зекири, Карбовник, Конноли, Лаллана, Макаллистер, Тоу.
«Вест Хэм Юнайтед»: Фабьянски, Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессуэлл, Соучек, Райс, Боуэн, Лингард, Форналс, Антонио.
Запасные: Рэндолф, Бальбуэна, Бенрахма, Джонсон, Диоп, Нобл, Одубеко, Фредерикс, Ярмоленко.
После 35 туров «Брайтон» (37) находится на 17-м месте, «Вест Хэм» (58) – на шестой строчке.
Матч первого круга «Вест Хэм Юнайтед» — «Брайтон» прошёл в декабре 2020 года на Олимпийском стадионе в Лондоне и завершился ничьей со счётом 2:2.
- 15 мая 2021
-
22:17
-
22:13
-
22:01
-
21:57
-
21:48
-
21:30
-
21:21
-
21:10
-
21:08
-
21:00
-
20:56
-
20:37
-
20:35
-
20:24
-
20:19
-
20:13
-
19:57
-
19:47
-
19:43
-
19:31
-
19:28
-
19:19
-
19:14
-
19:01
-
19:01
-
18:41
-
18:28
-
18:24
-
18:03
-
17:58
-
17:57
-
17:39
-
17:34
-
17:21
-
17:16