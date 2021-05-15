Автор победного гола «Лестера» Тилеманс прокомментировал завоевание Кубка Англии

Полузащитник «Лестер Сити» Юри Тилеманс поделился впечатлениями от победы в финальном матче Кубка Англии с «Челси» (1:0).
«Это эмоциональный момент для Айяватта Шривадданапрабха и его семьи, потому что они привели этот клуб к славе после победы в Премьер-Лиге. Теперь мы выиграли Кубок Англии — это потрясающе. Мы сделаем всё для этого клуба и тех людей, которые построили его, создали его историю и наследие.
Думаю, что начало положила победа в чемпионате. Тогда началось что-то особенное. Мы только закрепляем этот успехи, и, надеюсь, сможем продолжить побеждать. У нас очень важный матч во вторник, и если мы выиграем, мы будем надеяться, что попадем в Лигу чемпионов. Нам просто нужно снова выйти и победить, но сегодня будем праздновать, подумаем о вторнике позже», — цитирует Тилеманса BBC.
В финальном матче Кубка Англии «Лестер Сити» обыграл «Челси». Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил Тилеманс. «Лисы» впервые в истории завоевали трофей.
- 15 мая 2021
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