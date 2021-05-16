Бывший глава селекции «ПСЖ»: деньги не сыграли решающую роль в переходе Мбаппе

Бывший глава селекционной службы «Пари Сен-Жермен» Луис Феррер рассказал о трансфере Килиана Мбаппе в 2017 году, который мог выбрать мадридский «Реал».



«Решающим фактором в пользу «ПСЖ» стал наш спортивный проект. Если бы за столом переговоров сидел агент, мы бы никогда не подписали Мбаппе. Но поскольку его представляли родители, деньги не играли решающую роль. Это был год перед чемпионатом мира, ему было 18 лет, они понимали, что Килиан должен играть. В то время как в «Реале» были Роналду, Бэйл и Бензема.



Унаи Эмери (главный тренер «ПСЖ» в 2017 году. – Прим. «Чемпионата») дал Килиану слово, что собирается использовать его в качестве игрока стартового состава. И он сдержал своё обещание.



Моя цель состояла в том, чтобы убедить его не переходить в «Реал Мадрид». Мбаппе долго сомневался. Это было непросто. Подписание состоялось только 31 августа в отеле после ночных переговоров «ПСЖ» с «Монако» и семьёй игрока», — рассказал Феррер изданию Le Parisien.



Килиан Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году на правах аренды с опцией обязательного выкупа. Сумма трансфера составила € 145 млн.

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