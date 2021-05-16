В Госдуме рассказали, чего не хватает России, чтобы стать флагманом мирового футбола

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв выразил мнение о заявлении генерального секретаря РФС Александра Алаева, который считает, что наша страна является флагманом мирового футбола.



«Россия проводит не только соревнования на всех уровнях, но и является одним из лучших организаторов соревнований любого уровня. Мы знаем и гордимся тем, как прошёл чемпионат мира, знаем, как сейчас готовятся к Евро. От властей Петербурга было предложение провести матчи при 75 процентах зрителей на стадионе, если позволит эпидемиологическая ситуация. Есть чёткое взаимодействие футбольных организаторов соревнований с властями, а также выполнение всех требований безопасности, в том числе эпидемиологической, что очень актуально на сегодняшний день. Без чёткого взаимодействия оргкомитета, футбольной федерации и властей было бы невозможно всё это осуществить. Это говорит о хороших взаимоотношениях и правильной командной игре.

Считаю, Алаев близок к истине. Нам бы добавить в результатах, тогда нам бы точно не было цены. Всему своё время. Я уверен, что наши клубы достаточно уверенно чувствуют себя на международной арене, растёт материально-техническая база, строятся школы, открываются академии, десятилетиями есть стабильное финансирование. Надеюсь, в скором времени мы увидим не привозных, а наших звёзд, которые выращиваются в российских академиях», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.