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Гамула: Россия — флагман мирового футбола? Раз Алаев так считает, значит, будем верить

Гамула: Россия — флагман мирового футбола? Раз Алаев так считает, значит, будем верить
Футбол / РПЛ 0

61-летний бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула, ныне работающий в любительском клубе «Гераклион», прокомментировал слова генерального секретаря РФС Александра Алаева, заявившего, что Россия является флагманом мирового футбола.

«Раз Алаев так считает, значит, будем ему верить. В принципе, в некоторых странах вообще всё закрыто, мы же стараемся проводить всевозможные соревнования. Это большой труд руководства: не боимся, стараемся, принимаем меры защиты, но проводим. Это большой плюс, иначе можно потерять всё. В Ростове, например, 75 процентов болельщиков пускают. В условиях такого тяжёлого положения в мире мы стараемся выходить из него более-менее чётко», — сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Генеральный секретарь РФС: Россия — флагман мирового футбола на данный момент
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