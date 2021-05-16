«Не надо рассказывать сказки!» Червиченко раскритиковал слова Алаева о российском футболе

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выступил с критикой слов генерального секретаря РФС Александра Алаева, заявившего, что российский футбол является мировым флагманом.

«Прямо сразу вспомнил слова Высоцкого: «Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей». Не знаю, чушь какая-то. Высказываться, что у нас в стране лучше всех ситуация с коронавирусом, ещё не значит, что в этом есть какая-то заслуга Российского футбольного союза. Мы видели, какие они великие мастера из-за проведения соревнований в пандемию: одни играли с детским садом, другим выдавались какие-то привилегии, третьи вообще пропускали и переносили матчи, как им было удобно. Поэтому не надо здесь рассказывать вот эти сказки.

То, что у нас потихонечку всё идёт, это скорее потому, что мы немного более отмороженные как нация, нам нипочем все эти болячки. Европейцы в этом плане более аккуратные и перепуганные. Но там тоже всё потихоньку возвращается. Я в основном смотрю только футбол… Вот в Риме сейчас проходит турнир по теннису, уже сидит полстадиона, — и что дальше? Это значит, что итальянцы лучше всех в теннисе? Открывают там, где это возможно. У нас так сложилось, что все врачи, Роспотребнадзор очень удачно боролись с эпидемией и, наверное, победили. Но точно не Алаев и не РФС.

Я даже не понимаю, по каким показателям Россия является флагманом мирового футбола. Потому, что у нас приходит больше народа на стадион? Через месяц-два после чемпионата Европы откроют все европейские трибуны. Во что мы тогда превратимся по этим показателям? Думаю, у РФС очень много неуклюжих действий. Когда они прикрывают свою неуклюжесть подобными действиями, это очень смешно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.