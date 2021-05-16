Фонсека считает, что «Рома» не позволила «Лацио» сыграть в привычный футбол

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Рома» переиграла «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 2:0. Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал победу.



«Я доволен, потому что мы выиграли в дерби. Хочу разделить успех с болельщиками клуба. Они всегда поддерживали нас. Мы очень хотели сделать им этот подарок. «Рома» хорошо подготовилась, парни были сконцентрированы и не позволили «Лацио» играть в тот футбол, который им нравится. Мы показали крайне сбалансированную игру. Хотелось бы, чтобы весь сезон до этого мы отыграли так же, но сейчас не время сожалеть», — приводит слова Фонсеки Football Italia.



«Рома» набрала 61 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лацио» (67) — на шестом месте.

Мхитарян не останется в «Роме» из-за прихода Моуринью. Он попросил агента найти новый клуб