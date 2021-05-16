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Фонсека считает, что «Рома» не позволила «Лацио» сыграть в привычный футбол

Фонсека считает, что «Рома» не позволила «Лацио» сыграть в привычный футбол
Футбол / Италия 0

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Рома» переиграла «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 2:0. Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал победу.

«Я доволен, потому что мы выиграли в дерби. Хочу разделить успех с болельщиками клуба. Они всегда поддерживали нас. Мы очень хотели сделать им этот подарок. «Рома» хорошо подготовилась, парни были сконцентрированы и не позволили «Лацио» играть в тот футбол, который им нравится. Мы показали крайне сбалансированную игру. Хотелось бы, чтобы весь сезон до этого мы отыграли так же, но сейчас не время сожалеть», — приводит слова Фонсеки Football Italia.

«Рома» набрала 61 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лацио» (67) — на шестом месте.

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