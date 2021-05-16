«Локомотив» — «Урал»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 16 мая, состоится матч «Локомотив» — «Урал». Встреча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» — «Урал» на «Чемпионате»



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Урал».



«Локомотив» в 29 матчах набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники поборются со «Спартаком» за путёвку в квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Урал» (34) — на 12-м месте.