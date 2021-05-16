«Ахмат» — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 16 мая, состоится матч «Ахмат» — «Спартак». Встреча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Ахмат» — «Спартак» на «Чемпионате»



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Спартак».



«Спартак» в 29 матчах набрал 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые борются за попадание в квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Ахмат» (39) — на 10-м месте.