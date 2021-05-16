«Спартак» сыграет в квалификации Лиги чемпионов, «Локомотив» — в Лиге Европы

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась ничьей со счётом 2:2.



На 20-й минуте встречи грозненцы вбросили аут, защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац дошёл до штрафной, мяч после рикошета отскочил к форварду хозяев Владимиру Ильину, который чётко пробил в нижний угол ворот. Голкипер «Спартака» Александр Максименко не дотянулся. На 31-й минуте полузащитник «Ахмата» Артём Полярус убежал по правому флангу и вырезал подачу во вратарскую. Ильин легко оторвался от защитника «Спартака» Ильи Кутепова и головой переправил мяч в ворота гостей. На 54-й минуте встречи нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес сократил отставание гостей в счёте, забив гол после передачи чешского полузащитника красно-белых Алекса Крала. В концовке счёт сравнял игрок «Спартака» Виктор Мозес.



В другом матче заключительного тура РПЛ «Локомотив» принимал «Урал». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. На 27-й минуте встречи с поля был удалён полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк. На 75-й минуте арбитр удалил ещё одного игрока гостей, хавбека Даниэля Мишкича. Гол в концовке встречи забил хавбек «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский.



Таким образом, «Спартак» получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне, а «Локомотив» сыграет в Лиге Европы благодаря победе в Кубке России.