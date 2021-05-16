Автогол Газинского — в видеообзоре матча «Ростов» — «Краснодар»
В другом матче заключительного тура РПЛ «Ростов» принимал «Краснодар». Встреча, прошедшая на стадионе «Ростов-Арена», завершилась победой гостей со счётом 3:1.
В компенсированное время первого тайма встречи счёт открыл полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон. На 49-й минуте хавбек гостей Юрий Газинский отправил мяч в собственные ворота и сравнял счёт. На 60-й минуте встречи форвард Вандерсон вновь вывел «Краснодар» вперёд. В компенсированное время встречи итоговый счёт установил хавбек «быков» Кайо Панталеан.
Видеообзор матча «Ростов» — «Краснодар»
Таким образом, «Ростов», набрав 43 очка, занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона. «Краснодар» (41) завершил сезон-2020/2021 на десятом месте.
Итоговая турнирная таблица чемпионата России по футболу сезона-2020/2021
Рекомендуем вам
- 16 мая 2021
-
19:41
-
19:34
-
19:29
-
19:15
-
19:13
-
19:06
-
19:06
-
19:04
-
19:01
-
18:59
-
18:58
-
18:53
-
18:52
-
18:36
-
18:36
-
18:35
-
18:33
-
18:26
-
18:23
-
18:18
-
18:13
-
18:12
-
18:11
-
18:11
-
17:57
-
17:57
-
17:56
-
17:55
-
17:48
-
17:46
-
17:39
-
17:36
-
17:34
-
17:25
-
17:23
Партнерский контент
Рекомендуем вам