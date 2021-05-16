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Автогол Газинского — в видеообзоре матча «Ростов» — «Краснодар»

Автогол Газинского — в видеообзоре матча «Ростов» — «Краснодар»
Футбол / РПЛ 0

В другом матче заключительного тура РПЛ «Ростов» принимал «Краснодар». Встреча, прошедшая на стадионе «Ростов-Арена», завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В компенсированное время первого тайма встречи счёт открыл полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон. На 49-й минуте хавбек гостей Юрий Газинский отправил мяч в собственные ворота и сравнял счёт. На 60-й минуте встречи форвард Вандерсон вновь вывел «Краснодар» вперёд. В компенсированное время встречи итоговый счёт установил хавбек «быков» Кайо Панталеан.

Видеообзор матча «Ростов» — «Краснодар»

Таким образом, «Ростов», набрав 43 очка, занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона. «Краснодар» (41) завершил сезон-2020/2021 на десятом месте.

Итоговая турнирная таблица чемпионата России по футболу сезона-2020/2021
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