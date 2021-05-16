Петржела: «Спартак» провалится в Лиге чемпионов. Они слабее «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела подвёл итоги сезона РПЛ.
«Зенит» провёл очередной достойный сезон и ожидаемо стал чемпионом. Это самая лучшая команда в России на данный момент. Не хочу расстраивать остальных, но ближайшие пять лет побеждать в РПЛ будет один лишь «Зенит». Но не стоит забывать, что петербургская команда провалилась в Лиге чемпионов. Это была катастрофа! Надеюсь, на этот раз Семак лучше подготовит команду и «Зенит» в новом сезоне выступит удачнее.
Видел, что Дзюба оформил покер в матче с «Тамбовом». Артём — лучший бомбардир, но не могу назвать его лучшим нападающим в России. Один из лучших — да, но точно не лучший.
«Спартак» всё же занял второе лигочемпионское место. Для России выход «Локомотива» в Лигу чемпионов смотрелся предпочтительнее. Ждал, что выйдут именно они. Что касается «Спартака», команда очень слабо выглядит на уровне «Зенита». Им будет очень тяжело даже в квалификации Лиги чемпионов. Они провалятся. Конечно, многое зависит от соперников, но мой прогноз: «Спартак» не пройдёт в групповой этап. В команду приходит новый тренер, поэтому вряд ли стоит ожидать чудес», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 16 мая 2021
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