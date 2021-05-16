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«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Вольфсбургом». Нападающий «Динамо» Филипп оформил дубль

«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Вольфсбургом». Нападающий «Динамо» Филипп оформил дубль
Футбол / Германия 0

Сегодня, 16 мая, в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал «Вольфсбург». Встреча проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге и завершилась со счётом 2:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером.

В первом тайме забивал только «Вольфсбург», дублем отметился нападающий московского «Динамо» Максимилиан Филипп, выступающий в составе «волков» на правах аренды. Форвард забил на 12-й и на 45+1-й минутах. Во втором тайме «Лейпциг» отыгрался благодаря забитым мячам Джастина Клюйверта и Марселя Забитцера. Финальный свисток арбитра зафиксировал результативную ничью.

«Лейпциг», набрав 65 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Вольфсбург» (61) — на четвёртом месте.

Германия - Бундеслига. 33-й тур
16 мая 2021, воскресенье. 21:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
2 : 2
Вольфсбург
Вольфсбург
0:1 Филипп – 12'   0:2 Филипп – 45+1'   1:2 Клюйверт – 51'   2:2 Забитцер – 78' (пен)
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