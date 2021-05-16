«Лион» разгромил «Ним» и продолжает преследовать «Монако» в таблице

Сегодня, 16 мая, в матче 37-го тура французской Лиги 1 «Ним» принимал «Лион». Встреча проходила на стадионе «Де Костьерес» в Ниме и завершилась со счётом 2:5. Матч обслуживала авторитетная бригада арбитров, которую возглавил Рудди Букке.

Счёт в матче открыл «Ним», быстрым голом на 5-й минуте отметился Мусса Коне. Но уже спустя три минуты «Лион» сравнял счёт усилиями Лукаса Пакеты. На 20-й минуте Мемфис Депай вывел «ткачей» вперёд, а на 24-й минуте Пакета оформил дубль. Во втором тайме, на 55-й минуте, преимущество гостей закрепил Уссем Ауар. На 62-й минуте «Ним» отыграл один мяч, автором гола вновь стал Мусса Коне. Но глобальных результатов это не принесло, ведь на 87-й минуте «Лион» всё же вернул себе разгромный перевес, гол забил Ислам Слимани.

«Лион», набрав 76 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции, отставая от «Монако» лишь на одно очко. «Ним» (35) — на 19-м месте, в зоне вылета.