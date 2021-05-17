Судья выгнал Карпина с матча, Песьякова болела за мужа. Фото матча «Ростов» — «Краснодар»

16 мая в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в заключительном матче сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» на выезде обыграл «Ростов» со счётом 3:1. В составе гостей отличились Кристоффер Олссон, Вандерсон и Кайо Панталеан. Кроме того, полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский забил автогол.
Валерий Карпин высказался о возможных изменениях состава «Ростова» в межсезонье.
«Сохранит ли «Ростов» костяк основного состава? Если не случится ничего сверхъестественного – да. Хотелось бы начать следующий сезон с этими футболистами. Понятно, при этом будут какие-то изменения. Останется ли в команде Соу? Я так понимаю, да».
Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Краснодар» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Артёма Гусева и Елены Романченко.
- 17 мая 2021
-
09:16
-
09:00
-
08:51
-
08:30
-
07:46
-
07:26
-
07:02
-
05:58
-
03:57
-
03:39
-
03:19
-
03:03
-
02:40
-
00:57
-
00:57
-
00:47
-
00:19
-
00:18
- 16 мая 2021
-
23:53
-
23:52
-
23:50
-
23:48
-
23:41
-
23:30
-
23:28
-
23:09
-
23:00
-
22:55
-
22:52
-
22:39
-
22:31
-
22:31
-
22:17
-
22:05
-
22:01