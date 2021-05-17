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Судья выгнал Карпина с матча, Песьякова болела за мужа. Фото матча «Ростов» — «Краснодар»

«Ростов» — «Краснодар». Валерий Карпин
Судья выгнал Карпина с матча, Песьякова болела за мужа. Фото матча «Ростов» — «Краснодар»
Футбол / РПЛ 0

16 мая в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в заключительном матче сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» на выезде обыграл «Ростов» со счётом 3:1. В составе гостей отличились Кристоффер Олссон, Вандерсон и Кайо Панталеан. Кроме того, полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский забил автогол.

Валерий Карпин высказался о возможных изменениях состава «Ростова» в межсезонье.

«Сохранит ли «Ростов» костяк основного состава? Если не случится ничего сверхъестественного – да. Хотелось бы начать следующий сезон с этими футболистами. Понятно, при этом будут какие-то изменения. Останется ли в команде Соу? Я так понимаю, да».

Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Краснодар» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Артёма Гусева и Елены Романченко.

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