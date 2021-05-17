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«Зенит» повторил рекорд «Спартака» по голам за сезон

«Зенит» повторил рекорд «Спартака» по голам за сезон
Футбол / РПЛ 0

Петербургский «Зенит» в завершившемся розыгрыше чемпионата России забил 76 голов в ворота соперника. Сине-бело-голубые повторили рекорд московского «Спартака», установленный в 1995 году.

В прошлом сезоне «Зенит» забил 65 мячей, в сезоне-2018/2019 — 57 голов.

По итогам 30 туров питерцы набрали 65 очков. «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021 за два тура до конца сезона, когда ближайшие преследователи сине-бело-голубых, «Спартак» и «Локомотив», потеряли математические шансы догнать клуб из Санкт-Петербурга.

Это третье чемпионство для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого, в сезоне-2017/2018, чемпионом стал «Локомотив». Всего петербургский клуб становился чемпионом страны семь раз.

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