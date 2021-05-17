Полузащитник «Краснодара» Олссон: летом сыграю свадьбу и поеду на Евро, если вызовут

Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон подвёл итоги сезона-2020/2021 и рассказал о планах на лето.

«Эта победа является во многом заделом на будущий сезон. Мы играли для себя, за собственную гордость. Конечно же, хотелось закончить чемпионат на высокой ноте. Этот сезон был очень неоднозначным. У нас были взлёты и падения. В последнем матче были не самые лучшие условия. Поле было сухое, стояла сильная жара. Было тяжело играть, но мы находились в равных условиях с соперником.

Я забил не совсем типичный для меня гол. Головой я забил третий раз в карьере. Была хорошая комбинация. Рад, что помог выиграть. Что буду делать в отпуске? В ближайшую неделю я собираюсь сыграть свадьбу со своей невестой, затем поеду в Швецию. Если меня пригласят в сборную, свой отпуск я проведу на чемпионате Европы по футболу», — приводит слова Олссона «Матч ТВ».