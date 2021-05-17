Червиченко: прочитал бравурное заявление Федуна. Только посмеялся и поулыбался

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал заявление владельца клуба Леонида Федуна.



Накануне, 16 мая, красно-белые в матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги сыграли вничью с «Ахматом». Команда финишировала второй в чемпионате и получила путёвку в квалификацию Лиги чемпионов. После матча Федун заявил «Чемпионату», что рассчитывает, что «Спартак» выступит в еврокубках лучше, чем остальные российские клубы.



«Прочитал бравурное заявление Федуна про его надежды выступить в Лиге чемпионов лучше, чем остальные наши клубы. Только посмеялся и поулыбался. Они потанцевали в прошлый раз, прощаясь с Тедеско, и чуть было не пристроились в матче с «Ахматом». Нет вообще уверенности, что «Спартак» пройдёт квалификацию. Да, они дико фартовая команда. Но за счёт чего «Спартак» собирается обыгрывать условный «Монако» или ту же «Бенфику»? На месте руководства я бы пока помалкивал по части того, какие все великолепные», — написал Червиченко в своей колонке для «Чемпионата».

«Тедеско для «Спартака» был круче Карреры». Колонка Червиченко Бывший президент красно-белых подводит итоги сезона для «Спартака».