Нико Ковач прокомментировал победу «Монако» в матче с «Ренном»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал результат матча 37-го тура французской Лиги 1 с «Ренном» (2:1).



«Это была большая битва. Обе команды старались демонстрировать качественный футбол. Как я уже говорил, «Ренн» — отличная команда, с которой трудно играть. Я счастлив. В первом тайме нам удалось реализовать свои моменты. Хочу поздравить футболистов «Монако», они выложились на все 100%.



Сезон подходит к концу, и мы идём от матча к матчу. До этого момента мы были сосредоточены на «Ренне», а теперь у нас есть несколько дней на подготовку к встрече с «ПСЖ». Это самый важный матч. В финале Кубка мы сыграем с одной из лучших команд Европы. Перед матчем я посоветовал своим игрокам насладиться этой встречей. 77 очков и борьба за подиум в чемпионате показывают наш уровень», — приводит слова Ковача пресс-служба «Монако».

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