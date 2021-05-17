Беленов: Рахимов вообще никого не уважал в «Уфе». При нём команда разваливалась

Голкипер «Уфы» Александр Беленов рассказал об опыте работы с бывшим главным тренером уфимской команды Рашидом Рахимовым.



«Я думаю, ключевой момент этого сезона – отставка Рахимова, потому что при нём у нас не было команды, у нас были проблемы, он не уважал футболистов, он не уважал здесь вообще никого, кроме двух тренеров, которых сам привёз. Это правда. Наверное, я первый человек, который об этом говорит, но это так и есть. У нас некоторые ребята просились в дубль, кто-то хотел уйти из клуба, то есть команда разваливалась, а «Уфа» славится тем, что это семья, мы все друг друга поддерживаем. Я думаю, что это стало ключевым моментом.



Когда за 15 туров мы набрали два очка, мне лично самому было стыдно выходить на улицу даже за хлебом. Поэтому решение пригласить Стукалова стало ключевым. Надо отдать ему должное, он пришёл, мы начали играть по-другому, из каждого футболиста он старался вытянуть какие-то лучшие качества, поэтому и такой результат. Никто, наверное, не мог подумать, что мы способны победить «Спартак», взять очки с «Зенитом», играть с ЦСКА на равных», — приводит слова Беленова Горобзор.ру.

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