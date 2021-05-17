Малком и Мурило попали в символическую сборную сезона РПЛ от WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов завершившегося розыгрыша Российской Премьер-Лиги.



В составе оказались трое представителей «Зенита», ставшего чемпионом: защитник Дуглас Сантос и нападающие Малком и Артём Дзюба. Остальные восемь игроков представляют разные клубы, в том числе «Спартак» и ЦСКА. Рядом с именами указаны средние оценки по сезону.



Сборная сезона: Илья Лантратов («Химки») – 6,9, Марио Фернандес (ЦСКА) – 7,2, Мурило Серкейра («Локомотив») – 7,2, Максим Осипенко («Ростов») – 7,0, Дуглас Сантос («Зенит») – 7,4, Малком («Зенит») – 7,2, Оливер Абильгор («Рубин») – 7,4, Кристиан Нобоа («Сочи») – 7,5, Реми Кабелла («Краснодар») – 7,3, Артём Дзюба («Зенит») – 7,6, Джордан Ларссон («Спартак») – 7,3.

Фото: WhoScored