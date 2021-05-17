Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«ПСЖ» продлил контракт с Дракслером

«ПСЖ» продлил контракт с Дракслером
Футбол / Франция 0

27-летний немецкий атакующий полузащитник «Пари-Сен Жермен» Юлиан Дракслер подписал новый трёхлетний контракт с клубом из Парижа, сообщает пресс-служба французского клуба.

Сообщалось, что ради того, чтобы остаться в столице Франции, Дракслеру пришлось согласиться на контракт с понижением зарплаты, при этом отклонив более выгодное предложение мюнхенской «Баварии». Значительную роль в том, чтобы Дракслер остался в «ПСЖ», сыграл нынешний главный тренер парижан Маурисио Почеттино, которому пришлось убедить в этом и спортивного директора клуба Леонардо.

В нынешнем сезоне Дракслер принял участие в 34 встречах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Дракслер отверг предложение «Баварии» и пошёл на понижение зарплаты ради контракта с «ПСЖ»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021