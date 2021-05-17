«ПСЖ» продлил контракт с Дракслером
27-летний немецкий атакующий полузащитник «Пари-Сен Жермен» Юлиан Дракслер подписал новый трёхлетний контракт с клубом из Парижа, сообщает пресс-служба французского клуба.
Сообщалось, что ради того, чтобы остаться в столице Франции, Дракслеру пришлось согласиться на контракт с понижением зарплаты, при этом отклонив более выгодное предложение мюнхенской «Баварии». Значительную роль в том, чтобы Дракслер остался в «ПСЖ», сыграл нынешний главный тренер парижан Маурисио Почеттино, которому пришлось убедить в этом и спортивного директора клуба Леонардо.
В нынешнем сезоне Дракслер принял участие в 34 встречах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.
Дракслер отверг предложение «Баварии» и пошёл на понижение зарплаты ради контракта с «ПСЖ»
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