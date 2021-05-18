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«Спартак» подтвердил договорённость с «Фейеноордом» по аренде Гуса Тиля

«Спартак» подтвердил договорённость с «Фейеноордом» по аренде Гуса Тиля
Футбол / РПЛ 0

В московском «Спартаке» подтвердили информацию о потенциальном переходе полузащитника Гуса Тиля в «Фейеноорд».

«Договорённости по аренде Тиля в «Фейеноорд» между клубами достигнуты. Но документы пока не подписаны», — сообщили в пресс-службе клуба корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Тиль стал игроком «Спартака» летом 2019 года, перейдя из «АЗ Алкмар» за € 16 млн и подписав контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года. Гус стал самым дорогим новичком в истории московского клуба. В настоящее время нидерландский футболист выступает на правах аренды за «Фрайбург». В составе немецкой команды 23-летний хавбек провёл семь матчей в Бундеслиге и не отметился результативными действиями.

«Спартак» финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и добыл путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.

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