«Спартак» подтвердил договорённость с «Фейеноордом» по аренде Гуса Тиля

В московском «Спартаке» подтвердили информацию о потенциальном переходе полузащитника Гуса Тиля в «Фейеноорд».
«Договорённости по аренде Тиля в «Фейеноорд» между клубами достигнуты. Но документы пока не подписаны», — сообщили в пресс-службе клуба корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Тиль стал игроком «Спартака» летом 2019 года, перейдя из «АЗ Алкмар» за € 16 млн и подписав контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года. Гус стал самым дорогим новичком в истории московского клуба. В настоящее время нидерландский футболист выступает на правах аренды за «Фрайбург». В составе немецкой команды 23-летний хавбек провёл семь матчей в Бундеслиге и не отметился результативными действиями.
«Спартак» финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и добыл путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.
- 18 мая 2021
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